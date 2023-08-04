Россияне оказались неспособны выплатить ипотеку без первоначального взноса

Многие россияне имели опыт с ипотекой без первоначального взноса, при этом значительная часть из них оказались неспособны справиться с выплатами. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты опросили три тысячи заемщиков. Более трети респондентов в прошлом оформляли ипотеку без первоначального взноса. 22 процента из них пожаловались, что не могут ее выплатить. Это связанно с тем, что сумма первоначального взноса закладывается в стоимость кредита и делает его более дорогим в перспективе.

Еще 29 процентов участников опроса заявили, что собираются оформить такую ипотеку в ближайшее время, чтобы успеть до вступления в силу новых правил, введенных Центробанком. С 1 октября регулятор обяжет банки в шесть раз увеличить резервы под ипотеку с первоначальным взносом менее 10 процентов от стоимости квартиры. Мера должна охладить интерес кредитных организаций к таким программам.

11 процентов считают ипотеку без первоначального взноса уловкой без выгоды для заемщика, а 21 процент хотят видеть более безопасную альтернативу для тех, кто не может накопить для первоначальный взнос.

«Мы наблюдаем уже вторую волну ограничений в отношении ипотеки с пониженным первоначальным взносом или совсем без него. Такие ипотечные программы делают долговую нагрузку россиян неравномерной, и Центробанк стремится ее уравновесить», — отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.