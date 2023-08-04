ТЦ "Наутилус" в центре Москвы выставили на торги

Росимущество выставило на торги арестованный в рамках взыскания ущерба с экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина торговый центр "Наутилус" на Никольской улице в центре Москвы, написала газета "Ведомости".

В статье уточняется, что торги по реализации торгового центра площадью 6,6 тысячи квадратных метров назначены на 31 августа. Начальная цена лота - 2,53 миллиарда рублей.

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"Наутилус" был построен в 1999 году на месте снесенной часовни Пантелеимона Целителя. Сейчас владельцем актива выступает фирма ТДН, принадлежащая кипрской Afteton, конечные бенефициары которой не раскрываются. Ранее консультанты связывали торговый центр с бывшим президентом Банка Москвы Бородиным. В отношении его было возбуждено несколько уголовных дел еще в 2010 году, в том числе по факту хищения средств самой финансовой организации.

Представитель Росимущества пояснил газете, что арест на объект наложен в апреле 2023 года в рамках взыскания ущерба в размере 7,4 миллиарда рублей с Бородина. Основанием для ареста и дальнейшей передачи имущества на продажу является решение Чертановского районного суда. Фактическим собственником актива является Бородин, а ТДН выступает номинальным владельцем, пояснил газете представитель ведомства, добавив, что в случае продажи "Наутилуса" все вырученные средства перечислят на счет структурного подразделения Федеральной службы судебных приставов.

Эксперты рынка недвижимости отметили газете, что здание считается морально устаревшим, поэтому новый собственник может провести его перестройку. Ремонт здания они оценили в 300–400 миллионов рублей, а редевелопмент – в 1–1,5 миллиарда рублей. Эксперты добавили, что потенциальный покупатель сможет использовать данный актив для размещения розничных магазинов, офисов, ресторанов или даже бутик-отеля.