Загрузка отелей в Петербурге превысила 80% в июле

Загрузка отелей и домов отдыха в Санкт-Петербурге превысила 80% в июле 2023 года. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского.

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«Всё больше туристов предпочитают гостиницы повышенного класса комфорта: от трёх до пяти звёзд. Кстати, выросла популярность и компактных апартаментов», — заявил Пиотровский.

По его словам, доля иностранных гостей составляет около 4%.