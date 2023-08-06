В России выросли цены на вторичное жилье

В России стала дороже недвижимость на вторичном рынке, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

С начала года рост произошел в среднем на 10-12%. Об этом сообщила гендиректор VSN Realty Яна Глазунова. Руководитель федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что рост цен наблюдается, но на уровне 9%.

Это связано с повышенным спросом на вторичном рынке. Из-за роста цен на ремонт граждане стали чаще выбирать готовое жилье. В 2022 году наблюдался тренд на околонулевые ставки по ипотеке на новостройки, которые привлекали покупателей. Девелоперы выплачивали проценты по займам самостоятельно, при этом увеличивая стоимость квадратного метра за квартиру.

Банк России посчитал, что это вводит население в заблуждение и установил ограничения на выдачу субсидированных займов.

Как заявили в Госдуме РФ, к росту цен на вторичное жилье привело подорожание новостроек. В 2022 году стоимость таких квартир увеличилась на 22,6%, а еще годом ранее — на 33,6%.

В свою очередь, ремонт подорожал из-за роста цен на строительные материалы: цемент стал дороже на 30–40% с начала года, самые востребованные виды грунтовок — 20–25%, ламинат — 25%, обои — 15%.