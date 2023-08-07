Вторичное жилье в России подорожало на 9-12%

Согласно данным гендиректора VSN Realty Яны Глазуновой, средняя стоимость жилья на вторичном рынке с января 2023 года выросла на 10–12%, а по словам директора компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, рост цен составил 9%. Об этом пишут «Известия».

Причиной роста стоимости стала переориентация покупателей на вторичный рынок из-за подорожания ипотеки и увеличения цен на ремонт жилья. Также у готовых квартир цены на 10–20% меньше, чем в новостройках.

Ильдар Хусаинов указал на то, что с начала 2023 года предложение на рынке вторичного жилья снизилось на 11,3%.

«Это значит, что в краткосрочной перспективе цены на вторичку продолжат расти по инерции — на 0,3–0,5% в месяц. К концу года они могут увеличиться ещё на 3–5%», — считает эксперт.