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Сбер последним из крупных банков поднял ставки по ипотеке

Сбер с 8 августа повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п. п., следует из информации на сайте банка.

Сбер последним из крупных банков поднял ставки по ипотеке
© РИА Новости

«Сбербанк дольше всех на рынке из крупнейших банков удерживал ставки по ипотеке на неизменном уровне после повышения ключевой ставки ЦБ. Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам», — заявили в пресс-службе банка.

В Сбере отметили, что стремятся, чтобы приобретение жилья в ипотеку оставалось доступным для россиян.

«По программам с господдержкой, на которые приходится больше половины всех выдач Сбера, ставки не меняются — условия в Сбербанке по ним одни из лучших на рынке, а с 4 августа 2023 года мы снизили ставки сразу по трем льготным программам на покупку квартир от застройщиков в рамках субсидирования. По программе «Господдержка» минимальная процентная составляет 6%, по «Семейной ипотеке» — 4%, по «Ипотеке для IT» — 3%», — добавили в банке.

Также, как указали в Сбере, c 9 августа увеличатся кредитные лимиты по программам господдержки, чтобы расширить выбор недвижимости для покупателей. Кроме того, Сбер запустил акцию — до 30 сентября 2023 года клиенты получат до 4% от ежемесячного платежа по ипотеке бонусами СберСпасибо и скидку 3% на новостройки на Домклик. Как уточнили в банке, это позволит многим клиентам компенсировать вынужденную коррекцию базовых ставок.

По данным сайта Сбера, минимальная ставка на вторичное жилье составит 11,7%, для квартир в новостройке — 11,4%.

На прошлой неделе в ЦБ сообщили, что банки выдали россиянам более 100 млрд рублей в рамках семейной ипотеки.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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