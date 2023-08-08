Сбер последним из крупных банков поднял ставки по ипотеке

«По программам с господдержкой, на которые приходится больше половины всех выдач Сбера, ставки не меняются — условия в Сбербанке по ним одни из лучших на рынке, а с 4 августа 2023 года мы снизили ставки сразу по трем льготным программам на покупку квартир от застройщиков в рамках субсидирования. По программе «Господдержка» минимальная процентная составляет 6%, по «Семейной ипотеке» — 4%, по «Ипотеке для IT» — 3%», — добавили в банке.