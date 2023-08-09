В ДНР начинают строительство коммерческого жилья по льготной ипотеке

В ДНР начинает действовать выгодный механизм льготной ипотеки. Для жителей республики предусмотрена ставка до двух процентов годовых. При этом максимальный размер кредита составляет шесть миллионов рублей, а первоначальный взнос - не менее десяти процентов. Такая ипотечная программа должна простимулировать развитие строительной отрасли в регионе и способствовать активному возведению коммерческого жилья.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что сейчас в республике ощущается значительная нехватка квартир. В Донецке выделяют землю для будущих масштабных строек. В Макеевке, Енакиево, Новоазовске, Снежном и Шахтерске уже поданы заявки на строительство нового коммерческого жилья, и там скоро можно будет взять ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке. Как сообщил заместитель председателя республиканского правительства Дмитрий Бердников, первые четыре застройщика получили разрешение на строительство. Выделено 114 земельных участков в Донецке, Мариуполе, Макеевке и Новоазовском районе.

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Также в правительстве ДНР сообщили, что ипотечная программа будет распространяться на строительство индивидуальных домов.

По словам и. о. министра экономического развития ДНР Владимира Зверкова, реализация проектов ипотечного строительства в регионе займет от полутора до десяти лет. При этом речь идет в том числе о комплексной застройке территории - более одного миллиона квадратных метров жилья и социальной инфраструктуры.

Инвестиции составят около 90 миллиардов рублей. Также стало известно, что государство компенсирует часть расходов страховых компаний, которые участвуют в программе льготной ипотеки в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Это позволит, во-первых, установить для жителей новых регионов общероссийские страховые тарифы, а во-вторых, привлечь больше страховых компаний к работе на этих территориях.

- Сейчас сформирована нормативно-правовая база по передаче земельных участков без проведения процедуры торгов. Это позволило привлечь инвесторов, которые осуществляют долевое строительство по программе льготного ипотечного кредитования в рамках 214-го федерального закона. Уже создан инвестиционный комитет, сформировано пять инвестиционных соглашений с тремя крупными застройщиками, которые начинают заниматься возведением ипотечного жилья в Мариуполе. В завершающей стадии - шестое инвестиционное соглашение с четвертым застройщиком, - рассказал корреспонденту "РГ" заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Максим Жуковский.

Шестое инвестсоглашение, кстати, является довольно амбициозным проектом: предполагается строительство нового микрорайона в Донецке на улице Одинцова в Куйбышевском и Кировском районах. Пока эти районы города находятся под обстрелом, но уже известно о планах развития микрорайона, получившего название "Флора". Здесь будет построено около 14 000 квартир. Срок реализации проекта - десять лет.

Новые многоквартирные дома для ипотечников в ДНР будут строить в рамках проекта планировки территорий с учетом зонирования. От этого, в частности, зависит этажность многоквартирных домов. Предполагается возводить как высотные 12-этажные дома, так и шести-, девятиэтажки. Например, в Мариуполе проект планировки территорий ведет институт пространственного планирования.

- На самом деле очень многие опытные инвесторы интересуются строительством ипотечного жилья в ДНР. Они опираются на положительные прогнозные показатели. При этом для объективной оценки рынка жилья в республике застройщики порой привлекают сторонние организации. Также им следует изучить месторасположение земельных участков, которые можно застраивать, и порядок их получения без торгов, - говорит Максим Жуковский.

Но, как подчеркивают в минстрое республики, основное условие, которое необходимо соблюсти - открыть предприятие на территории ДНР, чтобы реанимировать строительную отрасль и предоставить рабочие места местным жителям.

- Конечно, по-настоящему масштабная застройка начнется, когда закончатся обстрелы. Но в Мариуполе уже в этом году будет введено в эксплуатацию 26 тысяч квадратных метров ипотечного жилья. В Донецке пока имеются определенные риски, но мы все же проговаривали ситуацию с застройщиками. Если будет более-менее стабильная ситуация, они планируют в следующем году построить в городе 50 тысяч квадратных метров нового коммерческого жилья. Таких площадей у нас не вводилось давно. А инвесторы не заходили на наш рынок с 2014 года. При этом уже сейчас можно сказать, что качество коммерческого жилья будет выше, чем у социального, - отмечает Максим Жуковский.