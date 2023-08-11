Джефф Безос купил дом в «бункере для миллиардеров»

Основатель Amazon Джефф Безос купил дом на острове Индиан Крик в штате Флорида, который известен как «бункер для миллиардеров». Объект обошелся ему в 68 миллионов долларов (6,69 миллиарда рублей), сообщает Bloomberg.

Дом площадью 864 квадратных метра располагается на земельном участке в 1,1 гектара. Он был построен в 1965 году, внутри есть три спальни, а снаружи имеется бассейн. По данным журналистов, сделка купли-продажи была заключена в июне 2023 года, имя предыдущего владельца не уточняется.

Источник издания отметил, что Безос рассматривает для приобретения и другие объекты на острове. Помимо основателя знаменитой компании, недвижимостью на территории Индиан Крик также владеют предприниматель Карл Айкан, футболист Том Брэди, бывший старший советник президента США Джаред Кушнер и его супруга Иванка Трамп. Всего на острове находится около 40 резиденций.