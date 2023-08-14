Эксперт назвал причины снижения высотности новостроек

В последние годы наметился тренд на снижение средней высотности в массовом жилищном строительстве. Об этом рассказал руководитель направления разработки продукта ГК "А101" в Санкт-Петербурге Булат Мирзаханов.

Так, в Санкт-Петербурге показатель средней этажности застройки уже сократился с 15,8 до 14,7 этажей.

В качестве основной причины этой тенденции эксперт назвал три основных фактора. Прежде всего, нормативные требования к высотности и высотные регламенты становятся более жесткими, и в то же время более однозначными в трактовке.

Второй важный фактор - изменение подхода девелоперов к проектам, их позиционированию, функциональному наполнению и уникальным конкурентным преимуществам.

"Массовая застройка 25-этажными домами довольно далека от потребностей нынешних покупателей. Сами девелоперы, в свою очередь, тоже "распробовали" среднеэтажные или смешанные форматы. Все больше таких нишевых проектов появляется в портфелях компаний, до сих пор возводивших только многоэтажные комплексные проекты. Это также влияет на показатель средней высотности в регионах", - добавил Булат Мирзаханов.