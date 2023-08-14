Мастер пострадал при взрыве холодильника во время ремонта в квартире на Ходынском бульваре

Прокуратура в Москве взяла на контроль ход проверки по факту взрыва холодильника в квартире на севере столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации, частный мастер прибыл в квартиру жилого дома на Ходынском бульваре для ремонта бытовой техники (холодильника). В результате инцидента, произошедшего при проведении работ, мужчине потребовалась медицинская помощь, он осматривается врачами. Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», – говорится в сообщении.