В Москве выросли продажи вторичного жилья

Более 93 тыс. сделок на вторичном рынке жилья зарегистрировано в Москве в январе-июле 2023 года - на 22,1% больше, чем годом ранее, сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"C начала 2023 года зарегистрировано 93 052 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Данный показатель на 22,1% превышает результат первых семи месяцев прошлого года (76 220) и незначительно на четверть процента (0,25%) уступает аналогичному периоду 2021 года (93 289)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле 2023 года на вторичном рынке в Москве зарегистрировано 14,9 тыс. сделок, что на 5,2% ниже показателя июня, но на 79% больше в годовом выражении.

В 2023 году, начиная с марта, объем зарегистрированных переходов прав на вторичном рынке устойчиво держится на уровне свыше 14 тыс. сделок в месяц, при этом в июне был достигнут максимальный с начала года показатель - 15,7 тыс. договоров, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.