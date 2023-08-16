В России подорожала аренда квартир

В России стоимость аренды однокомнатных квартир в 18 крупнейших городах в августе в среднем составила 23 тысячи 720 рублей, сообщают «Известия».

За месяц она увеличилась на 4,7 процента. Арендовать двухкомнатную квартиру стало дороже на 7,3 процента. Теперь за это нужно заплатить 23 тысячи 240 рублей в месяц. По словам экспертов, это связано с сезонностью, когда возвращаются ранее уехавшие за границу россияне. По сравнению с осенью 2022 года спрос на арендное жилье упал на 15 процентов, из-за чего на рынке недвижимости образовался избыток свободного сдаваемого жилья. В настоящее время этот фактор исчерпан.

Еще одна причина заключается в том, что в большие города приезжают многочисленные трудовые мигранты, как из российских регионов, так и из других стран. Они начинают активно снимать жилые помещения на фоне дефицита арендного жилья.