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В России подорожала аренда квартир

В России стоимость аренды однокомнатных квартир в 18 крупнейших городах в августе в среднем составила 23 тысячи 720 рублей, сообщают «Известия».

В России подорожала аренда квартир
© РИА Новости

За месяц она увеличилась на 4,7 процента. Арендовать двухкомнатную квартиру стало дороже на 7,3 процента. Теперь за это нужно заплатить 23 тысячи 240 рублей в месяц. По словам экспертов, это связано с сезонностью, когда возвращаются ранее уехавшие за границу россияне. По сравнению с осенью 2022 года спрос на арендное жилье упал на 15 процентов, из-за чего на рынке недвижимости образовался избыток свободного сдаваемого жилья. В настоящее время этот фактор исчерпан.

Еще одна причина заключается в том, что в большие города приезжают многочисленные трудовые мигранты, как из российских регионов, так и из других стран. Они начинают активно снимать жилые помещения на фоне дефицита арендного жилья.

По словам аналитиков, за последний год предложение такого вида жилья в городах с населением от 500 тысяч человек сократилось до 53 процентов. А за последний месяц этот показатель упал до 15 процентов. В 2023 году больше всего жилье подорожало в Челябинске - на 8,34 процента, до 87,2 тысячи рублей. На втором месте идет Новосибирск (рост 7,23 процента), до 107,1 тысячи рублей. Замыкает тройку Москва (+6,87 процента), до 263 тысяч рублей.

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