Дизайнер Том Форд купил бывший дом семьи Жаклин Кеннеди
Дизайнер Том Форд приобрел особняк в Ист-Хэмптоне с 10 спальнями и 9 ванными комнатами. Об этом сообщает WWD.
Дом принадлежал семье Жаклин Кеннеди. Первыми владельцами поместья, построенного в 1917 году, были дедушка и бабушка бывшей первой леди по отцовской линии, Джон Верну Бувье-младший и Мод Сержан Бувье. Семья владела им с 1920-х до 1950-х годов. Особняк расположен в двух кварталах от Атлантического океана по адресу Дальний переулок, 121.
Участок и все постройки на нем были выставлены на продажу в мае 2023 года за $55 миллионов и, по данным издания, были проданы за $52 миллиона дизайнеру Тому Форду.
Недавно 61-летний Форд объявил о своем уходе из одноименного бренда после его приобретения компанией Estée Lauder за $2,8 млрд в 2022 году. Хотя Estée Lauder заявила, что креативный директор останется у руля дома моды до 2023 года, Форд представил свою «последнюю коллекцию» в мае 2023 года.