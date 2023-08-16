Дизайнер Том Форд купил бывший дом семьи Жаклин Кеннеди

Дизайнер Том Форд приобрел особняк в Ист-Хэмптоне с 10 спальнями и 9 ванными комнатами. Об этом сообщает WWD.

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Дом принадлежал семье Жаклин Кеннеди. Первыми владельцами поместья, построенного в 1917 году, были дедушка и бабушка бывшей первой леди по отцовской линии, Джон Верну Бувье-младший и Мод Сержан Бувье. Семья владела им с 1920-х до 1950-х годов. Особняк расположен в двух кварталах от Атлантического океана по адресу Дальний переулок, 121.

Участок и все постройки на нем были выставлены на продажу в мае 2023 года за $55 миллионов и, по данным издания, были проданы за $52 миллиона дизайнеру Тому Форду.