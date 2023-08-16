В Москве стало больше нераспроданных квартир

В Москве за год выросла доля нераспроданных квартир в строящихся домах. По словам экспертов, сыграли роль высокие цены на жилье. Стоит ли на этом фоне ждать их снижения?

По данным "РБК-Недвижимость", на 1 июля в столице было продано только 39% от общего объема строящегося жилья - это около 6,4 млн кв. м.

В то же время не реализовано 12,4 млн кв. м - 60%, в 16% из них продажи пока не стартовали. Такое процентное соотношение держится уже третий квартал подряд. А в целом доля нераспроданных квартир растет еще с пандемии. Например, 1 июля 2021 года показатель достиг 51%, а через год - 57%. По мнению экспертов, всему виной - чересчур завышенные цены, отсюда и падение спроса.

Управляющий партнер агентства недвижимости Etagi Prime Ригина Гордеева с аналитикой не согласна.

"Мало кто обращает внимание, что в долю нераспроданного жилья регулярно включают вновь выведенное в продажу. То есть реальность такова, что продажи у застройщиков не остановились, - объяснила она "РГ". - Да, они не такие активные, как были в июле 2021 года, но при этом регулярные".

По ее словам, застройщики, несмотря на временные сложности, продолжают выводить на рынок новые проекты. За счет этого так называемая товарная полка увеличивается. Снижения цен, говорит Гордеева, ждать особо не стоит, поскольку себестоимость строительства ползет вверх. Возможны лишь частичные скидки, но это относится к неликвидным новостройкам. Интересные предложения, наоборот, регулярно дорожают на 0,3-0,5%.

Руководитель отдела аналитики и консалтинга "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Чегодаева, напротив, считает, что для подогрева спроса застройщики вынуждены не только корректировать цены, но и расширять программы по ипотеке и рассрочке.

"Скидки будут носить дифференцированный характер, - подчеркнула Чегодаева. - В частности, на нераспроданные квартиры во введенных домах и в корпусах на заключительной стадии строительной готовности дисконт будет больше".