В Москве выросло количество апартаментов бизнес-класса

Совокупный объем предложения апартаментов на первичном рынке «старой» Москвы составляет 403,9 тыс. кв. м (-9,5% за месяц, +19,9% за год) и 8,1 тыс. лотов (-11,1% за месяц, +6,2% за год). На долю предложения апартаментов приходится 14,2% от совокупной экспозиции этого вида жилья в столичных новостройках, сообщает компания «Бон Тон».

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Большая часть предложения приходится на бизнес-класс, доля которого за год выросла на 20,3% и составила 56,9%. На втором месте – комфорт-класс с долей 21,4%, которая снизилась на 8,9% за год. На третьем месте находится премиум-класс с долей предложения 19,6% (-5,9% за год). Доля стандарт-класса – 2,1% (-5,5% за год).

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За год объем предложения апартаментов бизнес-класса увеличился на 80% до 4,3 тыс. лотов и 230 тыс. кв. м. В комфорт-классе объем апартаментов снизился на 16,7% до 2,4 тыс. лотов и 86 тыс. кв. м. Количество лотов в премиум-классе стало меньше на 12,7% и составило 875 лотов и 79 тыс. кв. м.

Основной объем предложения апартаментов приходится на три округа: ЦАО – 19,1% (-0,5% за год), ЮЗАО – 16,5% (+4,2% за год) и ЮАО – 15% (+12,2% за год). Большая часть предложения апартаментов бизнес-класса находится в трех округах – ЮЗАО (24,8%), ЮАО (23,8%) и САО (16,1%), комфорт-класса – СВАО (29,7%) и ЗАО (20,7%), премиум-класса – ЦАО (67,7%) и стандарт-класса – САО (56,3%).

Средневзвешенная цена предложения апартаментов за год практически не изменилась и составляет 448,3 тыс. руб. (+0,1% за год). Средневзвешенная стоимость предложения в бизнес-классе за год выросла на 6,1% до 383,7 тыс. руб./кв. м, в комфорт-классе – 269,1 тыс. руб./кв. м (-4,5% за год) и премиум-классе – 839,5 тыс. руб./ кв. м (+2,3% за год). В стандарт-классе стоимость выросла на 2,1% за месяц и составила 377,6 тыс. руб. (+38,1% за год).

За год средняя цена лота увеличилась на 13,1% и составила 22,5 млн руб. Самая низкая средняя цена апартаментов – в стандарт-классе – 7,1 млн руб. (+29,5% за год) и в комфорт-классе – 9,7 млн руб. (-2,7% за год). В бизнес-классе она составляет 20,4 млн руб. (+10,2% за год), в премиум-классе – 75,9 млн руб. (+7,9% за год).