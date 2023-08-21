Названа стоимость аренды квартиры из «золотой сотни» Москвы

«Для золотой сотни, которая в стабильные времена практически всегда остается без изменений, подобный прирост является очень весомым. Прежде всего, это свидетельствует об оздоровлении рынка. Так, начиная с февраля прошлого года, из ТОП-100 постепенно выбывали лоты в самом верхнем ценовом сегменте, поскольку их владельцы видели спад спроса и были не готовы к простою квартир на рынке, ведь это всегда негативно сказывается на востребованности таких лотов. Сейчас же, всего за 4 месяца, сразу 8 собственников сверхдорогого жилья впервые выставили свои квартиры в аренду, – комментирует Елена Куликова, директор департамента аренды компании. – Таким образом, собственники уверены в спросе со стороны надежных арендаторов с высоким уровнем доходов. Причем, находясь в постоянном контакте с владельцами данных квартир, мы наблюдали, что они достаточно долгое время занимали выжидательную позицию. Однако активизировавшийся спрос все-таки побудил их разморозить свои активы».