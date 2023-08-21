Названа стоимость аренды квартиры из «золотой сотни» Москвы

Аренда жилья из ТОП-100 самых высокобюджетных предложений Москвы обойдется в $16 890 в месяц
По результатам июля 2023 года средняя стоимость месячной аренды квартиры из первой сотни самых дорогих в Москве (Prime Central Moscow Rental TOP-100 Index, или индекс PCMR TOP-100) составила $16 890 или 1,5 млн руб. в месяц. В период с апреля по июль 2023 г. индекс PCMR TOP-100 в долларом эквиваленте уменьшился на 8%, при этом в рублях средняя ставка аренды 100 самых дорогих квартир в Москве повысилась на 9%, сообщает компания Intermark Real Estate.
Основной причиной повышения индекса в рублях стало появление на рынке новых предложений в самом высоком ценовом сегменте – свыше 2 млн руб. за объект в месяц. Если анализировать изменение ценовой структуры TOP-100 самых дорогих квартир в аренду, то можно отметить увеличение количества лотов в сверхдорогих бюджетах – с арендными ставками от 2 млн руб. на 8% и соответствующее уменьшение числа объектов по ставкам от 1 до 2 млн руб. за объект в месяц на аналогичный процент.
«Для золотой сотни, которая в стабильные времена практически всегда остается без изменений, подобный прирост является очень весомым. Прежде всего, это свидетельствует об оздоровлении рынка. Так, начиная с февраля прошлого года, из ТОП-100 постепенно выбывали лоты в самом верхнем ценовом сегменте, поскольку их владельцы видели спад спроса и были не готовы к простою квартир на рынке, ведь это всегда негативно сказывается на востребованности таких лотов. Сейчас же, всего за 4 месяца, сразу 8 собственников сверхдорогого жилья впервые выставили свои квартиры в аренду, – комментирует Елена Куликова, директор департамента аренды компании. – Таким образом, собственники уверены в спросе со стороны надежных арендаторов с высоким уровнем доходов. Причем, находясь в постоянном контакте с владельцами данных квартир, мы наблюдали, что они достаточно долгое время занимали выжидательную позицию. Однако активизировавшийся спрос все-таки побудил их разморозить свои активы».
Самая дорогая квартира в рейтинге предлагается на рынке за 4,5 млн рублей в месяц. Однако информация по ней не раскрывается, поскольку на открытый рынок квартира не выходит.
«В последний раз подобную активность в сверхдорогом сегменте аренды мы наблюдали перед пандемией в начале 2020 года. Причем наличие разнообразного предложения в верхнем ценовом сегменте было достаточно стандартной ситуацией на рынке. С началом пандемии пришла первая волна, когда собственники стали убирать свои объекты с рынка. В моменты, когда спрос на них минимален, оставлять квартиры на рынке может быть опрометчиво, поскольку, долго находясь в предложении они начинают обесцениваться и интерес к ним теряется. После пандемии, с февраля прошлого года пришла вторая волна, которая не позволила собственникам вывести эти объекты в аренду. Именно поэтому одновременный выход сверхдорогих предложений для нас, является очень значимым и показательным», – объясняет Елена Куликова.
Наибольший объем квартир из рейтинга традиционно приходится на локацию Арбат-Кропоткинская (свыше трети объектов – 36%). Кроме того, значительное число дорогих лотов предлагается в Краснопресненском и Тверском районах – по 13% и 9% объектов соответственно.
«Если же говорить о сверхдорогих предложениях, то они сосредоточены внутри Садового Кольца и в большинстве случаев имеют пешую доступность к Кремлю. Премиальная локация сегодня имеет определяющее значение в цене, – говорит Елена Куликова. – Это квартиры с премиальной отделкой, расположенные в домах верхнего премиум и делюкс сегментов. Зачастую, отделка и ремонт в таких предложениях делались «под себя» и включают самые модные тенденции, дорогие отделочные материалы, мебель и премиальное оснащение. Метраж же в случае самого дорогого предложения не имеет столь большого значения, как внутреннее убранство и может составлять порядка 150 кв. м».
Средняя площадь квартир, попавших в сотню самых дорогих на конец июля составляет 308 кв. м. В рейтинге наблюдается незначительное уменьшение доли предложения вариантов от 300 до 400 кв. м – доля таких квартир снизилась на 5% за последние 4 месяца, если сравнивать значение с первым кварталом этого года.