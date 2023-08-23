Бочкарев: Дата-центр на 140 серверов появится на юге Москвы

На территории формируемого бизнес-пространства в Даниловском районе Москвы появится дата-центр. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Дата-центр мощностью в 1 МВт будет рассчитан на 140 серверных стоек и будет иметь высокий уровень надежности. Он будет интегрирован в состав бизнес-центра, что повышает безопасность линии связи для резидентов», – цитирует пресс-служба Бочкарева.

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Бочкарев добавил, что таким образом арендаторы смогут воспользоваться услугами дата-центра, а не строить собственную серверную комнату для своей ИТ-инфраструктуры.

В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой также приводятся в сообщении, уточнила, что дата-центр появится в бизнес-пространстве Taller, которое возводит на юге Москвы компания Coldy. В состав бизнес-пространства войдет два корпуса (западный и восточный) общей площадью 36 тыс. кв. м, объединенных общим стилобатом. Объект строится по адресу: Жуков проезд, д. 8.

«Арендаторы смогут получить стойко-место для размещения ИТ-оборудования, где оно будет подключено к высокоскоростным каналам связи. Оператор обеспечит круглосуточную поддержку и доступ к оборудованию, помощь с переездом и монтажом, а также возможность использования различных облачных сервисов для работы с информацией», – пояснила Пятова.

Отмечается также, что, по информации застройщика, в двух корпусах Taller завершены монолитные работы, продолжаются кровельные работы. Параллельно строители производят кладку внутренних стен. В ближайшее время начнется устройство светопрозрачных конструкций.