Самые дешевые квартиры для аренды в Москве подорожали

В Москве подорожали самые дешевые квартиры для аренды — минимальная стоимость предложения в старых границах столицы выросла на 5 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики «Инком-Недвижимости» в своем исследовании, пишут «Известия».

В июне и июле можно было найти варианты за 25 тысяч рублей в месяц, в августе же цены на съемные квартиры стартуют от 30 тысяч рублей в месяц, пояснили специалисты. Подобную динамику эксперты связывают с вымыванием с рынка дешевых лотов — они находят арендаторов практически сразу после публикации объявления. При этом в августе предложение сократилось на 46,7 процента.