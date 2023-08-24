ЦБ предупредил о рисках затоваренности на рынке жилья

Российские девелоперы так активны в запуске новых проектов по строительству жилья, что общая площадь новостроек впервые превысила доковидный уровень марта 2020 года, следует из материалов ЦБ. Общая площадь строящихся домов достигла 101 млн квадратных метров по итогам второго квартала 2023 года. При этом регулятор обратил внимание на то, что объем запуска проектов вырос в апреле-июне, хотя нераспроданных метров стало больше.

Наращивание запуска новых проектов может создавать предпосылки для формирования избыточного предложения, говорится в комментариях ЦБ. По оценкам регулятора, во втором квартале в большинстве регионов России запуск новых проектов с «эскроу» превысил продажи жилья. Объем нераспроданной недвижимости увеличился до 67 с 65 миллионов кв. м.

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Прогнозов о том, как избыток нераспроданных квартир повлияет на рынок недвижимости, Центробанк не дает. В середине августа цены на жилье пошли вверх после того, как рубль начал стремительно дешеветь. Оживление рынка, скорее всего, окажется кратковременным, и ближе к концу года цены на квартиры могут вновь поползти вниз , считают специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (IRN.ru).

Привлекательность первичного рынка, особенно на фоне общего роста ставок, будет поддерживаться льготной ипотекой, пишет ЦБ. Однако он указывает на существенную разницу в ценах на первичном и вторичном рынках, и допускает, что застройщикам придется умерить аппетит и ограничить рост цен для стимулирования продаж.

По данным ЦИАН, за последний месяц в 16 городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях средняя стоимость новостроек выросла почти на 2%. В ближайшее время рынок будет оставаться достаточно активным: рубль продолжает падать, а Центробанк прозрачно намекнул на высокую вероятность дальнейшего повышения ставки на заседании совета директоров в сентябре – а значит, ожидание роста ставок по ипотеке будет подогревать спрос со стороны ипотечников, говорится в обзоре IRN.ru.

Обзор аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости»

«Однако вряд ли рост цен будет значительным. Во-первых, на цены давит подорожавшая ипотека – ставки предложения в банках по несубсидируемым программам уже приблизились или даже превысили психологически важную отметку в 12% годовых. Во-вторых, миграция покупателей с первичного рынка на вторичный несколько притормозится, так как рост ипотечных ставок из-за повышения ключевой ставки прежде всего касается ипотеки на вторичном рынке, а на первичном действуют субсидируемые программы от государства и застройщиков – по ним ставки сейчас даже снизились за счет временных скидок от банков».