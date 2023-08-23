Дом на 161 квартиру построят по программе реновации на Изумрудной улице

В Лосиноостровском районе по адресу: ул. Изумрудная, земельный участок №44.2 по программе реновации построят дом на 161 квартиру. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», – сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что дом будет односекционным. Фасады облицуют керамогранитными плитами светло-бежевого цвета, установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

В новостройке будет 161 квартира: 23 однокомнатные, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатные. Пять из них оборудуют для маломобильных жильцов: увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. В жилых помещениях выполнят улучшенную отделку по стандартам программы реновации. Первый этаж сделают нежилым, здесь разместят объекты инфраструктуры, офисные и технические помещения для обслуживания жилых домов.