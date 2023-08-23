В Подмосковье продадут бывшую дачу Сталина

В подмосковных Вешках Мытищинского района на аукцион по продаже выставили усадьбу «Липки», где в начале 1930-х годов жил Иосиф Сталин. Об этом сообщают «Ведомости».

Аукцион по продаже в четвертом квартале 2023 года проведет «Дом.РФ». По подсчетам экспертов, начальная цена бывшей дачи Сталина может достичь 400–500 миллионов рублей. Общая площадь строений на усадьбе составляет около четырех тысяч квадратных метров, участок занимает 38,4 гектара.

В издании уточнили, что усадьбу построили в XIX веке, и там поселился купец Александр Алексеев. Позже комплекс был национализирован и отдан под интернат. В 1932 году туда переехал Сталин. Спустя время усадьбу использовали для размещения загородного реабилитационного центра, а потом объект закрыли на реконструкцию.