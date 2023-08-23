Риелтор назвала возможную стартовую цену бывшей дачи Сталина

«Важно понимать, для чего этот объект покупают. Думаю, это здание захотят сохранить и реставрировать. Здание очень сильно разрушено, поэтому его придется отстраивать заново. (...) Такие объекты обычно покупают крупные предприниматели, бизнесмены, это может быть и какая-то компания. Частные лица такое обычно не покупают. Думаю, что этот объект отреставрируют и сделают из него какой-то гостиничный комплекс, санаторий. Будут вложены большие деньги, соответственно, будет нужно, чтобы это приносило и какую-то прибыль», — сказала она.