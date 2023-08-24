«Горбушкин двор» может потерять почти треть площадей

Торговый комплекс "Горбушкин двор" на западе Москвы может потерять почти треть площадей: мэрии столицы удалось через суд признать 18 тысяч квадратных метров самовольными постройками, сообщила газета "Коммерсант".

Арбитражный суд Москвы 11 августа частично удовлетворил иск мэрии и департамента городского имущества к АО "МТЗ "Рубин", владеющему торговым центром "Горбушкин двор" общей площадью 60,8 тысячи квадратных метров, о сносе самовольных построек.

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Собственник должен снести самовольные постройки – 18 тысяч квадратных метров в основном здании комплекса, часть автомойки на 1,2 тысячи квадратных метров и часть парковки на 1,3 тысячи квадратных метров. Права собственности МТЗ "Рубин" на эти площади суд признал отсутствующими.

Исходно мэрия просила суд целиком снести автомойку (26 тысяч "квадратов") и парковку (28 тысяч "квадратов"), но эти требования не были удовлетворены.

Ккомплекс по продаже аудио- и видеопродукции "Горбушкин двор" с 2011 года принадлежал экс-владельцам банка "Югра" Алексею и Юрию Хотиным. В 2017 году "Ведомости" сообщали, что комплекс был передан акционеру "Фармстандарта" Виктору Харитонину. Издание называло эту сделку номинальной, так как господа Хотины продолжали контролировать торговый центр.

В октябре 2022 года суд ввел в отношении МТЗ "Рубин" процедуру наблюдения по заявлению кредитора объекта Россельхозбанка, выдавшего компании в 2013–2014 годах кредиты на 440 миллионов долларов. Сейчас сумма требований составляет 25 миллиардов рублей. Рыночная стоимость объекта ранее оценивалась экспертами в 9-11 миллиардов рублей.

РСХБ 16 августа подал апелляционную жалобу на решение первой инстанции о сносе помещения на территории комплекса.