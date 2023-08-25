«В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведённых лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе», — говорится в сообщении ведомства.