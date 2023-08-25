Уполномоченные банки временно приостановили выдачу сельской ипотеки
Российские уполномоченные банки временно приостановили выдачу новых ипотечных кредитов по программе сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, заявили в Минсельхозе России.
«В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведённых лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что возобновление выдачи кредитов произойдёт после изменения текущей экономической ситуации.
Ранее Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.
Как сообщали «Известия», Министерство финансов России планирует сохранить ставку по льготным ипотечным программам на уровне 8%.