Поместье Трампа Мар-а-Лаго якобы могло быть продано за $422 млн

Поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде якобы могло быть продано за $422 млн, однако сын экс-главы государства Эрик опровергает подобную сделку. Об этом пишет газета New York Post, ссылаясь на данные одного из сайтов по продаже и аренде недвижимости.

Издание отмечает, что через несколько часов после того, как Трамп в четверг прошел формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон (штат Джорджия) по делу о якобы вмешательстве в выборы, эксперты в сфере недвижимости обратили внимание на обозначение поместья на одном из специализированных сайтов как проданного 4 августа за $422 млн.

Хотя в базе данных объект не отображался под своим названием, его адрес совпадал с местоположением резиденции экс-президента, говорится в публикации. Вместе с тем уже в пятницу все упоминания о продаже 4 августа исчезли с сайта.