Ипотечные ставки в России выросли до уровня 2014-2015 годов

Ставки по ипотеке в России после внепланового повышения ключевой ставки Центробанка достигли 13-15% годовых, что соответствует высоким значениям 2014-2015 годов, сообщил РИА Новости руководитель направления "Ипотека" в компании "Сравни" Дмитрий Сафронов.

В августе ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%. Банковский сектор молниеносно отреагировал ростом ставок на все банковские продукты - кредиты, вклады, ипотеки. Ставки на ипотечные кредиты, по словам Сафронова, сразу же повысили Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, "Открытие", "Росбанк Дом", Совкомбанк, Промсвязьбанк, "Уралсиб", "Абсолют банк", банк "Санкт-Петербург", "Тинькофф банк", а также крупные региональные банки.

"Ставки по стандартным программам ипотечного кредитования становятся если не заградительными, то весьма высокими (13-15%). При этом подобный уровень ставок - не новость для потенциальных заемщиков. В 2014-2015 годах, а также в 2022 году ставки на ипотеку уже доходили до таких значений. Несмотря на это сделки по ипотечным кредитам оформлялись", - привел данные эксперт.

Сейчас повышение по классическим программам ипотечного кредитования произошло в среднем на 1,5-3 процентных пунктов. По данным эксперта, средняя ставка по вторичке теперь закрепилась на уровне 14%, по семейной ипотеке - 5,3%, по программам с господдержкой - 7,3%, IT-ипотеке - 4,5%.