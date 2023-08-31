ЦБ ожидает замедления темпов строительства жилья и снижения спроса

Аналитики Центробанка ожидают в 2024 году замедления темпов строительства жилья и снижения спроса на ранке новостроек, сообщил начальник центра анализа рынка недвижимости департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Копылов в ходе расширенного заседания комиссии РСПП по жилищной политике.

"Такая ситуация, вероятнее всего, приведет к некоторому замедлению темпа строительства.<...> Даже несмотря на локальный эффект изменения ключевой ставки, на те дополнительные меры регулирования, которые Банк России ввел, в 2024 году будет что-то меняться. Скорее всего, это приведет к снижению спроса, прежде всего на первичном рынке и на рынке ДДУ, потому что там больше всего льготных ипотек", - сказал он на заседании комиссии РСПП "Тренды спроса, предложения, цен на рынке новостроек".

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По мнению Копылова, нынешнее оживление на рынке первичной недвижимости нельзя назвать его восстановлением, это скорее ажиотажный спрос.

"То оживление, что мы видим сейчас, это скорее набор разных ажиотажей, связанных с ожиданием по изменению ставки, по отмене тех или иных льготных программ. То есть это не системные, планомерные, а разовые события", - отметил он.

По информации аналитиков Центробанка, сейчас потенциал роста спроса на покупку жилья находится на пике. Сроки кредитования также приблизились к пиковым значениям.

"Доходы населения в общем-то не растут или растут недостаточно. Потенциал стимулирования спроса за счет льготной ипотеки, даже если она сохранится в тех параметрах, которые существуют на текущий момент, также полностью исчерпан", - подчеркнул представитель ЦБ.

По его словам, корректировка льготных ипотечных программ неизбежна, но какая именно и когда - пока никто не может сказать.

При этом принятые Центробанком меры по ограничению высокорискованных выдач, которые вступят в силу с 1 октября 2023 года и приведут к ужесточению стандартов кредитования, Копылов оценил как несущественные в общей картине ипотечного рынка.

"Они вызовут некоторое уменьшение объемов выданных кредитов, но мы все-таки рассчитываем, что оно не будет существенным", - сказал он.

При этом, по его словам, застройщики отчасти могут сгладить ситуацию с падением спроса - либо путем некоторого понижения цен, либо более взвешенно принимая решение о запуске новых проектов.