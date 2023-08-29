Аналитик назвал способы облегчить выплату ипотеки

Существуют способы уменьшить финансовую нагрузку по ипотеке, они практически такие же, как и по остальным видам кредитов, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

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Первый способ — это реструктуризация и пролонгация, при которой срок кредита увеличивается, а ежемесячный платеж уменьшается. Поводом для изменения условий сделки может быть падение доходов, рождение ребенка, заболевание или какие-то другие дополнительные расходы, появившиеся у заемщика, сказал экономист. Также играет роль добросовестность плательщика.

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Банк не интересует, чтобы ему кредит вернули, его интересует получение процентов по кредиту, которые он предоставил, потому что это его доход. Поэтому если речь идет о пролонгации кредита при сохранении процента, то банк может достаточно легко идти на такие условия реструктуризации долга, потому что свой доход он получает, правда, несколько растянутый во времени Михаил Беляев

Второй способ — это кредитные каникулы, которые заемщик может требовать только при условии снижения его официальных доходов более чем на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Облегчить финансовую нагрузку по ипотеке можно и при помощи рефинансирования, но в условиях текущей высокой ключевой ставки этот инструмент отпадает, отметил Беляев.

Он также напомнил россиянам, приобретшим недвижимость, о возможности получить налоговый вычет. Правда, оговорился, что за всю жизнь он дается только на один объект. А претендовать на налоговый вычет могут только те, кто работает официально.

Когда вы выкупили объект, налоговый вычет берется из вашего дохода, из которого вы платите подоходный налог, а именно 13 процентов. Вам его возвращают, то есть не производят вычет этих 13 процентов из вашей зарплаты до тех пор, пока вы не набираете предельную сумму налогового вычета Михаил Беляев

Эту сумму можно направить на досрочное погашение ипотеки, рекомендовал экономист. При этом, по его словам, выгоднее всего уменьшать срок кредита, так как в таком случае придется меньше платить по процентам.

«Но все зависит от ситуации, кто-то, допустим, готов слегка переплатить, зато потом раньше освободиться и получить квартиру в собственность, кто-то, может быть, готов снизить сумму платежа, но платить в течение более длительного времени», — подытожил он.