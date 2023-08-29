В России стали исчезать дачники

Число владельцев участков для ведения садоводства в России снизилось. О том, что в стране стали исчезать дачники, сообщает Росреестра.

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В 2022 году в России насчитывалось 14,2 миллиона дачников. По сравнению с 2021 годом их количество сократилось на 53 тысячи, а с 2000-м — на 461 тысячу. С 2021-го по конец 2022 года заметнее всего владельцев таких участков стало меньше в Калининградской области (минус 38,1 тысячи) и в Крыму (минус 13,8 тысячи). Максимальный прирост зафиксировали в Подмосковье (плюс 3,3 тысячи) и Ханты-Мансийском автономном округе (плюс 1,3 тысячи).

В то же время выросло число огородников. За 2022 год площадь огородов в стране увеличилась на 6,6 тысячи гектаров, а количество их владельцев — на 5 тысяч. К началу 2023-го более 2,5 миллиона россиян владели огородами общей площадью 280 тысяч гектаров. Больше всего огородников прибавилось на Сахалине (плюс 1,2 тысячи), в Вологодской и Владимирской областях (плюс 500).