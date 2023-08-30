В России занялись проблемой заброшенных дач

Как заявил депутат Думы Никита Чаплин, критерии неиспользования участков необходимы для начала процедуры их изъятия в зависимости от степени заброшенности. В настоящее время в стране не существует определения заброшенного участка, заявил депутат Госдумы Олег Валенчук. В настоящее время на правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества создана рабочая группа по вопросам имущества. Она предварительно разработала признаки неиспользуемого садового участка. В этом случае более 50% участка должны быть захламлены и не убираться в течение года, а объекты капитального строительства должны быть разрушены и не восстанавливаться в течение пяти лет. Кроме того, более 50% площади участка должны быть заросшими сорной растительностью, и она не должна быть устранена в течение года.