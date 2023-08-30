В России занялись проблемой заброшенных дач
Кабмин России утвердил план совершенствования законодательства, призванного эффективно использовать земельные участки, сообщают «Известия».
В нем затронуты вопросы освоения заброшенных садовых и огородных участков. По словам специалистов, проблема введения в оборот дач, чьи владельцы неизвестны, является сложно решаемой. Правительство в свою очередь надеется улучшить ситуацию, создавая механизм признания таких земельных участков неиспользуемыми. В будущем такие участки можно будет изымать, передавая заинтересованным лицам.
План предполагает, что в Земельном кодексе РФ будет закреплено понятие «освоение земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных участков». Власти будут иметь полномочия по утверждению признаков неиспользования таких участков.
Соответствующий проект закона будет представлен в правительство в октябре, а в мае 2024 года передан в Госдуму. Разработкой должны заняться семь федеральных министерств и ведомств, среди которых — Росреестр, Минприроды, Минсельхоз, Минстрой, Минтранс, Минэнерго и Минэкономразвития.
Как заявил депутат Думы Никита Чаплин, критерии неиспользования участков необходимы для начала процедуры их изъятия в зависимости от степени заброшенности. В настоящее время в стране не существует определения заброшенного участка, заявил депутат Госдумы Олег Валенчук. В настоящее время на правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества создана рабочая группа по вопросам имущества. Она предварительно разработала признаки неиспользуемого садового участка. В этом случае более 50% участка должны быть захламлены и не убираться в течение года, а объекты капитального строительства должны быть разрушены и не восстанавливаться в течение пяти лет. Кроме того, более 50% площади участка должны быть заросшими сорной растительностью, и она не должна быть устранена в течение года.