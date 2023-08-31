Желающих купить ТК «Наутилус» в центре Москвы не нашлось

Желающих купить торговый комплекс "Наутилус" в центре Москвы не нашлось
Аукцион по продаже торгового центра "Наутилус" в центре Москвы не состоялся из-за отсутствия заявок претендентов, следует из данных торгов.
Арестованный в рамках взыскания ущерба с экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина торговый центр "Наутилус" на Никольской улице пыталось продать Росимущество.
Аукцион по продаже здания площадью 6,6 тысячи квадратных метров должен был состояться 31 августа. Лот выставлялся по начальной цене 2,5 миллиарда рублей.
"Наутилус" построен в 1999 году на месте снесенной часовни Пантелеимона Целителя. Владелец актива - фирма ТДН, принадлежащая кипрской Afteton, конечные бенефициары которой не раскрываются. Ранее консультанты по недвижимости связывали торговый центр с бывшим президентом Банка Москвы Бородиным. В отношении его в 2010 году было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту хищения средств банка.