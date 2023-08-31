Желающих купить ТК «Наутилус» в центре Москвы не нашлось

"Наутилус" построен в 1999 году на месте снесенной часовни Пантелеимона Целителя. Владелец актива - фирма ТДН, принадлежащая кипрской Afteton, конечные бенефициары которой не раскрываются. Ранее консультанты по недвижимости связывали торговый центр с бывшим президентом Банка Москвы Бородиным. В отношении его в 2010 году было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту хищения средств банка.