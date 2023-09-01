Россияне стали главными покупателями жилья у крупного застройщика Дубая

Россияне стали главными покупателями жилья у крупнейшего застройщика Дубая Emaar, сообщает Bloomberg.

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Точное число российских покупателей неизвестна, но на представленной компанией диаграмме им отведен наибольший сегмент.

В 2022 году россияне были на втором месте по покупке жилья в Дубае, в 2020-м — на девятом.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2023 года Российская Федерация стала вторым крупнейшим поставщиком туристов в Дубай.

По итогам первых шести месяцев текущего года Дубай посетили 616 тысяч гостей из РФ. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года турпоток увеличился на 99%. Россия стала вторым ключевым поставщиком туристов в Дубай, уступив лишь Индии (свыше 1,2 млн).