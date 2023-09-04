Названа дата начала выдачи льготной IТ-ипотеки по новым условиям

Банки смогут начать выдачу льготной ипотеки для IT-специалистов по новым условиям уже с 9 сентября текущего года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 сентября подписал документ, согласно которому молодые IT-специалисты в РФ смогут проще получать льготные ипотечные кредиты. Так, IT-спeциалисты в возрасте до 35 лет смогут оформить льготный ипотeчный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты. В городах-миллионниках для получения льготного кредита IT-спeциалистам необходимо было зарабатывать ежемесячно не менее 120 тыс. рублей. В остальных городах и населенных пунктах этот уровень составлял 70 тыс. рублей в месяц. При этом минимальная зарплата специалистов, работающих в Москве, должна быть не менее 150 тыс. рублей в месяц.