За год дачи в Подмосковье выросли в цене более чем на десять процентов. О подорожании таких объектов говорится в исследовании «Авито Недвижимости», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В августе 2023 года стоимость дач под Москвой оказалась на 14 процентов ниже относительно августа 2022 года. Средняя цена объекта составила два миллиона рублей. По словам экспертов, дачные участки стали самым доступным форматом загородного жилья. При этом за последний месяц цены на подмосковные дачи остались прежними.

Отмечается, что за год спрос на дачи среди клиентов «Авито» снизился на десять процентов, а за последний месяц — на три процента. Также сократилось предложение такой недвижимости — на семь процентов за год и на два процента за месяц.