Минфин: первый взнос по льготной ипотеке может вырасти до 20%

В настоящее время российские власти обсуждают изменения в программу льготной ипотеки, возможно повышение первоначального взноса с нынешних 15% до 20%, заявил 5 сентября директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

Он объяснил, что формула расчета льготной ипотеки построена так, что при повышении ключевой ставки растут затраты бюджета, и одновременно с этим увеличивается и маржа банков. В этой связи, по его словам, в настоящее время также идет дискуссии относительно корректировки такой формулы.

«Действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса и изменение так называемой маржи банков, это тот добавок, который вносится в формулу, которая применяется при расчете того, что должно субсидироваться банку», — цитирует «Интерфакс» Чебескова.

Как отметил директор департамента, текущая дискуссия касается изменений в краткосрочной перспективе, однако также есть планы сделать механизм льготной ипотеки более стабильным, чтобы в дальнейшем его не пришлось бы изменять.