В РФ зафиксирован максимальный месячный объем выдачи ипотеки за 9 лет

Объем выдачи ипотеки в России в августе 2023 года в сравнении с июлем увеличился на 31,5% - до 860,3 млрд рублей, это максимальный месячный результат за время ведения статистики, то есть за девять лет. Такие предварительные данные следуют из мониторинга агентства Frank RG.

"Объем выдачи ипотечных кредитов составил 860,3 млрд рублей. Это выше показателей июля 2023 года на 31,5%, выше августа 2022 года на 87,1% и максимальный месячный результат за всю историю наблюдений", - говорится в материалах.

Статистика собирается с 2014 года, пояснили ТАСС в Frank RG.

В количественном выражении рост объема выдачи в августе в сравнении с июлем составил 28,1%. По мнению аналитиков, результаты августа могут объясняться стремлением граждан оформить ипотеку по прежним процентным ставкам и опасением, что они могут повыситься. Суммарно за восемь месяцев 2023 года в России было выдано ипотечных кредитов на 69,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Согласно материалам, средний размер выдаваемого в России ипотечного кредита продолжает медленно расти третий месяц подряд (+2,7% к июлю), по итогам августа он составил 3,97 млн рублей.