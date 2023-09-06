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В Frank RG зафиксировали максимальный объем выдачи ипотеки в РФ в августе за девять лет

Объем выдачи ипотеки в России в августе 2023 года в сравнении с июлем увеличился на 31,5% - до 860,3 млрд рублей, это максимальный месячный результат за время ведения статистики, то есть за девять лет. Такие предварительные данные следуют из мониторинга агентства Frank RG.

В РФ зафиксирован максимальный месячный объем выдачи ипотеки за 9 лет
© РИА Новости

"Объем выдачи ипотечных кредитов составил 860,3 млрд рублей. Это выше показателей июля 2023 года на 31,5%, выше августа 2022 года на 87,1% и максимальный месячный результат за всю историю наблюдений", - говорится в материалах.

Статистика собирается с 2014 года, пояснили ТАСС в Frank RG.

В количественном выражении рост объема выдачи в августе в сравнении с июлем составил 28,1%. По мнению аналитиков, результаты августа могут объясняться стремлением граждан оформить ипотеку по прежним процентным ставкам и опасением, что они могут повыситься. Суммарно за восемь месяцев 2023 года в России было выдано ипотечных кредитов на 69,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Согласно материалам, средний размер выдаваемого в России ипотечного кредита продолжает медленно расти третий месяц подряд (+2,7% к июлю), по итогам августа он составил 3,97 млн рублей.

Банк России на внеочередном заседании совета директоров 15 августа принял решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. После повышения ставки ЦБ РФ обычно следует рост ипотечных ставок, это связано с финансовой моделью кредитования.