На рынке ипотеки обнаружили признаки перегрева

На российском рынке ипотеки обнаружили признаки перегрева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка (ЦБ).

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«Ипотека демонстрирует признаки перегрева: во втором квартале 2023 года темпы роста существенно ускорились по сравнению с первым кварталом, почти достигнув рекордного уровня конца прошлого года», — заявил регулятор.

Отмечается, что одной из причин стал рост инвестиционного спроса на фоне снижения курса рубля.

Согласно данным ЦБ, во втором квартале было выдано ипотеки на 1,8 триллиона рублей — на 39 процентов выше, чем в первом квартале года. Выдачи в сегменте готового жилья составили 1,1 триллиона рублей (плюс 46 процентов к первому кварталу), а в сегменте строящегося жилья, почти полностью обеспеченные господдержкой — 0,6 триллиона рублей (плюс 29 процентов).