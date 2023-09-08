Дворец под Петербургом выставили на торги за 5 рублей

Комплекс зданий дворцово-паркового ансамбля Михайловской дачи (Михайловка), принадлежавший сыну Николая I, великому князю Михаилу Николаевичу, предлагают в аренду за 5 рублей в год сроком на 49 лет. Основным условием аренды является реставрация объекта культурного наследия федерального значения, следует из данных государственной информационной системы (ГИС) "Торги".

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"Лот № 1 - нежилые здания, являющиеся объектами культурного наследия, входящими в состав объекта культурного наследия федерального значения "Дворцово-парковый ансамбль Михайловской дачи (Михайловка)", признанными в установленном законом порядке находящимися в неудовлетворительном состоянии", - говорится в карточке лота.

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В аренду победителю торгов предлагаются пять объектов, относящихся к комплексу Михайловской дачи. Совокупная площадь - 11,4 тыс. кв. м. Объект культурного наследия федерального значения находится в государственной собственности, за распоряжение им отвечает ФГБУ "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры", которое разместило аукцион.

Победитель торгов должен будет взять на себя расходы по реставрации и сохранению дворцово-паркового ансамбля. При этом варианты приспособления дворца под современные нужды будут обсуждаться уже после проведения работ в соответствии со строгими требованиями проектной документации. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 сентября, итоги организатор подведет 29 сентября.

Дворец великого князя Романова был построен к юго-западу от Петербурга в 1858-1861 годах. В 1919-1941 годах в усадьбе работала трудовая школа-колония "Красные зори". Главный дворец был сильно разрушен во время Второй мировой войны, остальные здания тоже получили повреждения.