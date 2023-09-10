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Эксперты сообщили, что россияне заняли до 90% рынка аренды недвижимости на Пхукете

Россияне заняли до 90% рынка аренды недвижимости на острове Пхукет в Таиланде, значительно опередив по числу бронирований граждан КНР, которые лидировали по этому показателю до пандемии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили участники рынка недвижимости на Пхукете.

Россияне заняли до 90% рынка аренды недвижимости на Пхукете
© globallookpress.com

Представители местного бизнеса отмечают, что на рынке аренды жилья на Пхукете туристы из России сейчас являются главными игроками, особенно тенденция прослеживается в низкий сезон, который длится в Таиланде с апреля по ноябрь. В это время цены на съем жилья падают примерно в два-три раза по сравнению с высоким сезоном.

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"По аренде 80% заявок приходятся на россиян и остальные 20% на граждан других стран. Однако мы планируем заниматься больше продажами и купили землю для строительства нового комплекса вилл. Прогнозируем сохранение интереса россиян к недвижимости на Пхукете", - сказала руководитель управляющей компании и агентства недвижимости Infinity villas Юлия Пилюгина.

"Спрос на покупку вилл среди россиян [по сравнению с прошлым годом] увеличился в два раза. Можно сказать, что сейчас у нас рекордный спрос на этот вид недвижимости именно среди граждан России. Заявок на покупку от россиян больше, чем от европейцев или китайцев. Многие покупают виллы и квартиры с целью получать доход от сдачи в аренду, когда они находятся в России, и приезжать в отпуск на Пхукет", - добавила Пилюгина, отметив, что наибольший интерес россияне проявляют к покупке апартаментов стоимостью до 4 млн батов ($114 тыс.).

"Если сравнивать допандемийное время, то на рынке аренды и покупки недвижимости среди покупателей преобладали китайцы, их было 50% от общего числа, россиян примерно 17%. После пандемии примерно с октября 2022 года был отмечен значительный рост спроса на аренду со стороны россиян, доля которых доходила до практически 90%", - отметила директор агентства недвижимости Smart group real estate Елена Лозовая.

"Рекордный спрос на аренду у нас отмечен в этом году, однако до показателей допандемийных продаж мы еще не пока дошли. Это связано с тем, что клиент сильно изменился. До пандемии спрос на покупку недвижимости был гораздо выше, была очень высокая конверсия. Сейчас же покупатель более осторожен, долго выбирает, рассматривает варианты рассрочки, многим необходимо что-то продать, чтобы что-то купить. Я думаю, что это связано с ослаблением курса рубля. Стоит также отметить, что на формирование спроса до пандемии влияли китайцы, которые скупали квартиры этажами", - подчеркнула Лозовая.

По словам собеседника агентства, "чаще всего россияне покупают на Пхукете недвижимость с целью инвестиций".

"Главное грамотно подобрать локацию, правильную компанию, поскольку есть удачные и неудачные районы и объекты. Здесь важен выбор агента, у которого было бы понимание особенностей рынка. Например, можно купить виллу в высокий сезон у самого пляжа, а в сезон дождей ее будет затапливать", - указала она.

Рост турпотока из России

Как информировали в Управлении по туризму королевства (TAT), более 900 тыс. граждан России посетили Таиланд с начала этого года, что свидетельствует о возвращении показателей туристической отрасли к допандемийному уровню. Большая часть россиян выбрала в качестве места проведения своего отдыха именно Пхукет.

В то же время значительно сократился поток китайских туристов. Если в 2019 году 11 млн жителей Поднебесной посетили Таиланд, что составило около 28% от общего числа всех туристов, то с начала этого года всего 2,5 млн китайцев приехали провести свой отпуск на курортах королевства.

В 2019 году РФ была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда - 1,5 млн россиян. В том же году королевство посетили 40 млн иностранных туристов, доля туризма составила 12% ВВП. Туроператоры рассчитывают на активизацию россиян с приближением пика сезона, который начинается в ноябре.

Туристический поток в Таиланд резко вырос после отмены в октябре 2022 года всех ограничений на въезд и режима ЧП, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. С начала этого года туристам не нужно предъявлять ни прививочные сертификаты, ни результаты тестов. Однако, как ранее пояснили корреспонденту ТАСС в МИД королевства, власти не планируют вновь увеличивать с 30 до 45 дней срок безвизового пребывания туристов из России и других стран. Увеличенный до 45 дней срок безвизового пребывания для граждан РФ в Таиланде действовал с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года, и, по данным МИД, мера была временным решением в связи с эпидемиологической обстановкой и необходимостью проходить карантин некоторым туристам.

Таиланд рассчитывает принять рекордные 2 млн российских туристов в 2024 году в связи с тем, что граждане РФ ввиду санкций Запада все чаще предпочитают проводить свой летний отпуск на курортах королевства, подчеркнули ранее в московском офисе TAT.