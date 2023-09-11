Минстрой отложил запуск "мебельной" ипотеки

Законопроект о включении меблировки квартир в ипотеку написан и концептуально согласован почти со всеми необходимыми организациями, включая Центробанк, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме. Однако на данный момент есть более важные законопроекты, считает он.

Сейчас нужно внести изменения в закон о долевом строительстве, чтобы застройщикам стало немного полегче, отметил Стасишин. Замминистра также надеется, что в ближайшую сессию Госдумы будет принят закон, который позволит строить индивидуальные дома хозспособом через счета эскроу. Третий важный момент - необходимо принять в виде законов нормы о сроках и технологии передачи квартир дольщикам. Эти правила действовали как антикризисные постановления правительства (в рамках борьбы с так называемым потребительским терроризмом). Это будет сделано без нарушения прав граждан, а, наоборот, с ужесточением правил взаимодействия застройщика и гражданина, что позволит сделать прозрачной технологию принятия новой квартиры, подчеркнул Стасишин.

После этого Минстрой намерен вернуться к вопросу о включении в ипотеку меблировки. "Это точно мы сделаем, но чуть-чуть попозже", - заверил замминистра.