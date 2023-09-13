Дальневосточную ипотеку расширят до 9 млн рублей

Верхняя планка по кредиту на дальневосточную ипотеку будет повышена до 9 млн рублей до Нового года. К этому же сроку будет расширено действие ипотеки на всех сотрудников предприятий ОПК на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, пишет ТАСС.

В 2019 году, на старте программы, льготный кредит позволял купить в среднем 96 кв. м, а сегодня, с учетом максимальной суммы в 6 млн рублей, — только 56 кв. м., отметил Чекунков.

«Дальневосточная ипотека — это важнейшая программа для всех дальневосточников и бизнеса. Она позволила нам удвоить темп ввода жилья — чем больше жилья, тем ниже на него цены, чем ниже цены, тем выше спрос и так далее», — пояснил он.

Президент России Владимир Путин в рамках ВЭФ-23 предложил увеличить максимальный размер ипотечного кредита по программе «Дальневосточная ипотеку» с 6 до 9 млн рублей. Это будет касаться тех семей, которые планируют купить жилье площадью более 60 кв. метров. Помимо молодых семей, учителей и врачей, льготную программу в 2% планируется распространить также на работников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), независимо от возраста и семейного положения.