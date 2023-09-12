Путин высказался о введении обязательного страхования жилья
Президент РФ Владимир Путин счел нецелесообразным введение обязательного страхования жилья для россиян прямо сейчас. При этом, как уточнил глава государства на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, к этому нужно плавно переходить, передает ТАСС.
Путин заявил, что обязательное страхование жилья – «это абсолютно правильное дело». Он подчеркнул, что страховать жилье необходимо.
«Но, как вам ни покажется странным, моя позиция до сих пор заключалась в том, что нельзя это делать обязательным. Это нужно делать, но с сегодня на завтра приказать людям и заставить их платить я не могу, потому что это дополнительные расходы для людей», – указал российский лидер.
По словам президента, за отсутствием страховки следуют дополнительные расходы из государственных бюджетов разных уровней. Речь идет, в частности, о восстановлении жилья после ЧС, добавил он. Путин отметил, что Россия должна еще какое-то время продолжать брать на себя такие расходы.
Президент указал на рост реальных заработных плат в России в 2023 году. Однако «в целом все-таки они являются довольно скромными», подчеркнул лидер страны. В этой связи «повесить на людей обязанность страховать в обязательном порядке жилье» не будет верным решением, отметил глава государства. Этот вопрос решается постепенно, указал Путин.