Предсказан массовый отказ россиян от покупки одного типа жилья в Москве

В ближайшие месяцы россияне могут массово отказаться от покупки вторичных квартир в Москве. Такую динамику спроса на этот тип жилья предсказали в компании «Инком-Недвижимость», пишет «Интерфакс».

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Снижение интереса, по прогнозам экспертов, произойдет из-за невозможности взять ипотеку на прежних условиях.

«Мы ожидаем резкое снижение покупательского интереса — до 20 процентов клиентов вторичного сегмента может уйти. И даже то, что по расписанию у нас высокий сезон, не поможет выровнять ситуацию», — спрогнозировал директор направления «Вторичный рынок» Сергей Шлома.

Специалист пояснил, что на рынке наблюдался преждевременный спрос — клиенты старались провести свои сделки раньше, чем планировали, опасаясь ухудшения условий по кредитам. С мая 2023 года спрос на вторичном рынке Москвы был на 20–25 процентов выше нормы, в августе эффект толпы увеличил продажи еще на 15 процентов и в 1,6 раза за год, отметили аналитики.

Однако, по данным «Инком-Недвижимости», уже в конце последнего месяца лета ажиотаж пошел на спад. Эксперты предполагают, что сентябрьские показатели вернут спрос в норму, а последующие продемонстрируют падение. Ослабление спроса, в свою очередь, приведет к снижению цен на жилье. При этом эксперты считают, что удешевление объектов не случится быстро — скорее всего, к концу года оно будет неощутимым.