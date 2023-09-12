Цены на аренду «однушек» в России достигли исторического максимума

"Циан": цены на аренду "однушек" в РФ достигли исторического максимума
Ставки долгосрочной аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах России в конце августа - начале сентября 2023 года в среднем выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 15% - до 23,2 тысячи рублей, подсчитали аналитики "Циана".
"Средние ставки аренды на рынке долгосрочной аренды продолжают увеличиваться. За летние месяцы в среднем по локациям они увеличились на 14,1% для "однушек" и на 16,3% для двухкомнатных квартир. Относительно прошлого года аренда однокомнатных квартир обойдется дороже в среднем на 15,2%, двухкомнатных - на 14,4%. Цены - 23,2 тысячи рублей в месяц для "однушек" и 34,8 тысячи рублей в месяц для "двушек" - находится на исторических максимумах", - указывается в сообщении компании.
Рост цен на аренду аналитики "Циана" связывают с тем, что на фоне увеличения спроса с рынка в первую очередь уходят лоты с низкими ставками, что приводит к росту средних цен в оставшемся предложении.
В сообщении добавляется, что в конце августа - начале сентября аренда "однушки" сильнее всего подорожала во Владивостоке, Челябинске и Волгограде, "двушки" - во Владивостоке, Кемерово и Саратове. В Москве стоимость аренды однокомнатных квартирах выросла на 5% за год, двухкомнатных - на 12%. При этом объем предложения на рынке долгосрочной аренды продолжает снижаться.
"Несмотря на стремительное снижение объема предложения, дефицита жилья ожидать не стоит. Уже сейчас спрос начинает медленно снижаться - все же пик активности на рынке долгосрочной аренды приходится на вторую половину августа. К октябрю ажиотаж на рынке спадет, и ситуация выровняется. Снижение средних ставок возможно после начала роста объема предложения", – приводятся в сообщении слова руководителя "Циан.Аналитики" Алексея Попова.