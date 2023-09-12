Цены на аренду «однушек» в России достигли исторического максимума

"Средние ставки аренды на рынке долгосрочной аренды продолжают увеличиваться. За летние месяцы в среднем по локациям они увеличились на 14,1% для "однушек" и на 16,3% для двухкомнатных квартир. Относительно прошлого года аренда однокомнатных квартир обойдется дороже в среднем на 15,2%, двухкомнатных - на 14,4%. Цены - 23,2 тысячи рублей в месяц для "однушек" и 34,8 тысячи рублей в месяц для "двушек" - находится на исторических максимумах", - указывается в сообщении компании.