Риелторы зафиксировали аномальный спрос на вторичку в Москве

Риелторы обнаружили, что в августе 2023 года спрос на рынке вторичного жилья вырос в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Такую динамику связывают с ростом ключевой ставки и вызванным им ростом ставок по ипотеке и цен на жилье, а также эффектом толпы. Отмечается, что предложение на рынке вторичного жилья на этом фоне сократилось на 20%.

По мнению аналитиков «Инком-Недвижимость», при сохранении или повышении ключевой ставки цены на вторичное жилье в Москве начнут снижаться зимой 2023-2024 года.