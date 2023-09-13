В Москве аномально вырос спрос на вторичное жилье

Согласно исследованию риелторской компании «Инком-Недвижимость» , в августе 2023 года был зафиксирован аномальный спрос на рынке вторичного жилья в Москве. Об этом сообщает РБК .

Отмечается, что по сравнению с августом 2022 года спрос вырос в 1,6 раза. По мнению аналитиков, это можно объяснить ростом ключевой ставки и последующим ростом ставок по ипотеке. При этом предложение на рынке вторичного жилья, напротив, сократилось на 20%. Эксперты «Инком-Недвижимость» полагают, что снижение цен на вторичное жильё произойдёт в конце 2023 года или в начале 2024, если ключевая ставка не будет снижена.