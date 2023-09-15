Минфин сообщил о планах сократить объем льготной ипотеки на первичном рынке - по данным газеты "Известия", речь идет о сокращении доли льготных программ до 50%.

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Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что на данный момент доля льготных программ ипотеки на первичном рынке составляет 80-90%. Чиновник отметил, что на льготные программы ипотеки расходуются большие бюджетные средства и ведомству "необходимо понимать, насколько они эффективны и как работают в совокупности". Кроме того, Чебесков заявил, что ипотека с господдержкой под 8% будет действовать до июля 2024 года, и пока обсуждений по вопросу продления этой программы или изменения ставки не проводилось.