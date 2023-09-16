В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку на один вид жилья

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко предложил ввести субсидии при покупке вторичного жилья в России. Инициативой о льготах на один вид жилья парламентарий поделился в беседе с Ura.ru.

По мнению депутата, в большинстве российских город не ведется новая застройка, поэтому они отрезаны от льготных программ. «Где-то нужно распространить ипотеку на вторичку. Тут нужно смотреть территориальную привязку, чтобы нивелировать проблему оттока населения, создавать возможности людям покупать недвижимость. Если ничего не строится, льготная ипотека направлена только на новостройки, то многие в большинстве городов отрезаны от этих программ, а там точно также есть люди, которые нуждаются в улучшении жилищных условий», — объясняет Алексеенко.

Ранее экономист Юлия Коваленко спрогнозировала, что рост дефицита бюджета сократит программы льготной ипотеки. Она считает, что повышение Центробанком ключевой ставки может существенно снизить спрос на некоторые кредиты, однако программ с государственной поддержкой тенденция коснется в меньшей степени.