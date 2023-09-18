В Москве вырос объем сделок с офисами

Объем сделок с офисами в Москве вырос за три квартала на 75%
Объем сделок аренды и купли-продажи высококлассных офисов в Москве за три квартала 2023 года, по предварительным данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% - до 1,3 миллиона квадратных метров, сообщила руководитель департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Белова.
По ее словам, это максимальный показатель для указанного периода за последние десять лет.
По итогам года, ожидают в IBC, примерный объем сделок на столичном офисном рынке в классах А, В и В+ составит 1,8 миллиона квадратных метров.
Как сообщила Белова, ставки аренды выросли в сравнении с прошлым годом на 19% - в среднем до 21,9 тысячи рублей за квадратный метр в год.
Совокупный объем предложения офисного рынка Москвы к концу третьего квартала достиг рекордных 20 миллионов квадратных метров. Уровень вакансии за год снизился с 12,2 до 8,3%. К концу года он составит 8%, ожидают в IBC.
Объем столичных офисных площадей, ранее занятых международными компаниями, с февраля 2022 года сократился к настоящему времени на 28% - примерно до 500 тысяч квадратных метров, добавила Белова.