В Москве вырос объем сделок с офисами

Объем сделок аренды и купли-продажи высококлассных офисов в Москве за три квартала 2023 года, по предварительным данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% - до 1,3 миллиона квадратных метров, сообщила руководитель департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Белова.

По ее словам, это максимальный показатель для указанного периода за последние десять лет.

По итогам года, ожидают в IBC, примерный объем сделок на столичном офисном рынке в классах А, В и В+ составит 1,8 миллиона квадратных метров.

Как сообщила Белова, ставки аренды выросли в сравнении с прошлым годом на 19% - в среднем до 21,9 тысячи рублей за квадратный метр в год.

Совокупный объем предложения офисного рынка Москвы к концу третьего квартала достиг рекордных 20 миллионов квадратных метров. Уровень вакансии за год снизился с 12,2 до 8,3%. К концу года он составит 8%, ожидают в IBC.