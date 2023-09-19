Первый подрядчик сможет использовать эскроу для строительства частного дома

В России впервые одобрили проектное финансирование индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по договору подряда с использованием эскроу-счетов. Механизм, пока запущенный в пилотном режиме, дает «зеленый свет» использованию при стройке частных домов спецсчетов с заморозкой средств покупателя до выполнения обязательств, банк «ДОМ.РФ».

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Таким проектом-пионером стал комплекс индивидуальных жилых домов компании «КСТ» (участник Федерации ИЖС) в Казани. Банк одобрил девелоперу возобновляемую кредитную линию в размере 20 миллионов рублей по специальной ставке — менее шести процентов годовых. Выплаты по процентам будут ежемесячными, а сумма кредита по итогам строительства — возвращена банку с эскроу-счета компании.

По словам заместителя генерального директора «ДОМ.РФ» Алексея Ниденса, механизм в скором времени подкрепится соответствующими поправками к закону.

«Пока с ипотекой в стране строится около 10 процентов частных домов, в перспективе же каждый второй. По нашей оценке, ежегодно может выдаваться 150–200 тысяч кредитов на ИЖС. Существенный резерв роста этого направления — строительство на земельных участках граждан с привлечением подрядчиков и использованием эскроу-счетов», — прокомментировал он.

Вице-президент по развитию государственных программ банка «ДОМ.РФ» Андрей Бахмутов уверен, что переход на эскроу-счета при финансировании ИЖС поможет в том числе и простым гражданам, освободив их от риска потерять деньги, вложенные в стройку. Эскроу-счета обеспечивают защиту средств, а строительные организации проверяются банком.